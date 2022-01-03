Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu - Haberler
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Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu

Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de kaçak-sahte olduğu değerlendirilen 93 şişe alkole el konuldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de kaçak-sahte olduğu değerlendirilen 93 şişe alkole el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yaptığı çalışmada T.D. ve B.E.'nin bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 83.70 litre olan 93 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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