Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 kişi için baraj gölünde başlatılan arama çalışmasına ara verildi
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Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 kişi için baraj gölünde başlatılan arama çalışmasına ara verildi

02.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:07
Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 kişi için baraj gölünde başlatılan arama çalışmasına ara verildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yıl önce kaybolan kadın ile iş ortağı için Bayramhacılı Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmasına, su altı kamerası görüntülerinin incelenip değerlendirilmesi amacıyla ara verildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yıl önce kaybolan kadın ile iş ortağı için Bayramhacılı Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmasına, su altı kamerası görüntülerinin incelenip değerlendirilmesi amacıyla ara verildi.

?İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2012 yılından beri haber alınamayan Selda Grössle ile ortağı Tunç Boztepe'nin öldürülerek otomobille baraj gölüne atılmış olabileceği ihtimali üzerine baraj gölünde başlattığı çalışmada, su altı kameralarıyla görüntüler alındı.

AFAD'a bağlı su altı arama uzmanlarının desteğiyle yürütülen çalışmayı, mevsim koşulları nedeniyle oluşan dalgaların baraj suyunu bulanıklaştırması olumsuz etkiledi.

Ekipler, görüntülerin incelenmesi için çalışmaya ara verdi. Yapılacak değerlendirmenin ardından alandaki arama çalışmasına devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Olay

Avanos'ta yaşayan Tunç Boztepe ile iş ortağı iki çocuk annesi Selda Grössle'den 2 Ağustos 2012'den beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başta Avanos ilçe sınırları olmak üzere il genelinde geniş çaplı arama çalışması yürütmüş ancak bugüne kadar kayıpların izine rastlanamamıştı. Şüphe üzerine 21 Şubat'ta Bayramhacılı Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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