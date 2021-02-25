Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 kişi için Bayramhacılı Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yıl önce kaybolan kadın ile iş ortağı için Bayramhacılı Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışması başlatıldı.

?İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2012 yılından bu yana haber alınamayan Selda Grössle ile ortağı Tunç Boztepe'nin öldürülerek otomobille baraj gölüne atılmış olabileceği ihtimali üzerine yeniden çalışma başlattı.

AFAD'a bağlı su altı arama uzmanlarının desteğiyle yürütülen çalışmada botla baraj gölüne açılan ekipler, özel cihazlarla inceleme yaptı.

Baraj gölünde ilerleyen günlerde su altı kamerasıyla dalış gerçekleştirileceği öğrenildi.

Olay

Avanos'ta yaşayan Tunç Boztepe ile iş ortağı iki çocuk annesi Selda Grössle'den 2 Ağustos 2012'den beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başta Avanos ilçe sınırları olmak üzere il genelinde geniş çaplı arama çalışması yürütmüş ancak bugüne kadar kayıpların izine rastlanamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan