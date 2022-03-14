Nevşehir'de 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nevşehir'de 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de son bir hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; yurda 'İllegal Giriş' yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 5 şahıs, 'Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Türk Milletini/Cumhuriyeti/Devlet Kurum ve Organlarını Aşağılamak', 'Tehdit', 'Türk Kanununa Muhalefet' suçlarından yabancı uyruklu 1 şahıs, 'Kasten Yaralama ve 6136 SKM' suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu 1 şahıs, 'Genel Güvenlik TAHDIT' kodu bulunan Suriye uyruklu 1 şahıs, 'İllegal Giriş' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu şahıs Kayseri GGM'ye (Geri Gönderme Merkezi) sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Muhalefet, Nevşehir, Türk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title