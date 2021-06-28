Nevşehir'de 850 keklik doğaya bırakıldı
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Nevşehir'de 850 keklik doğaya bırakıldı

Nevşehir'de 850 keklik doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 850 adet keklik doğaya salındı.

Nevşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 850 adet keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerinden olan çeşitli vadilere 850 adet keklik bırakıldı.

Kekliklerden 100'ü Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Gomeda Vadisi sırtlarından Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün katıldığı etkinlikle doğaya salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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