Nevşehir'de 8 ton sahte şarap ele geçirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ton sahte şarap ele geçirildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ton sahte şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Hacıbektaş ilçesinde A.T.'nin ev ve aracında yaptıkları aramada 8 ton sahte şarap ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından sahte şaraba el konulurken gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı