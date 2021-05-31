Nevşehir'de 8 ton sahte şarap ele geçirildi
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Nevşehir'de 8 ton sahte şarap ele geçirildi

Nevşehir'de 8 ton sahte şarap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ton sahte şarap ele geçirildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ton sahte şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Hacıbektaş ilçesinde A.T.'nin ev ve aracında yaptıkları aramada 8 ton sahte şarap ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından sahte şaraba el konulurken gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 8 ton sahte şarap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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