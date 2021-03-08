"8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı" açıldı
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"8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı" açıldı

08.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı" açılışında kadınlar fidan dikti.

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı" açılışında kadınlar fidan dikti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Güzelyurt Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılışı için düzenlenen programa katılan kadınlar ve belediyenin kadın çalışanları, mor kurdele bağlanan çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe eşi Nejla Savran ile katılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, kadına yönelik şiddetin sona ermesini dilediğini belirterek, tüm kadınların gününü kutladı.

Kentin daha yeşil hale kavuşabilmesi için her fırsatı değerlendirdiklerini kaydeden Savran, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açtığımız parkta fidan dikiyoruz. Bugüne özel yaptığımız parkı yeşillendirip, kamelyalar yerleştirerek güzel bir hale getireceğiz. Önümüzdeki süreçte, il genelinde çok miktarda fidan dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı' açıldı
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı' açıldı
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı' açıldı
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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