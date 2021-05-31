Nevşehir'de 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaş ilçesinde A.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin, ev, iş yeri ve aracındaki aramada 8 bin litre sahte şarap bulundu.

Gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan