Nevşehir'de 74 gün sonra Cuma namazı kılındı
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Nevşehir'de 74 gün sonra Cuma namazı kılındı

Nevşehir'de 74 gün sonra Cuma namazı kılındı Belediye Başkanı Arı, "Türkiye ve Müslümanlar Cuma namazını beraber kılmanın keyfini özlemişti" Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

29.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:59

Nevşehir'de 74 gün sonra Cuma namazı kılındı

Belediye Başkanı Arı, "Türkiye ve Müslümanlar Cuma namazını beraber kılmanın keyfini özlemişti"

NEVŞEHİR - Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camiler bugün Cuma namazının kılınmasıyla yeniden ibadete açıldı. Nevşehir'de vatandaşlar 32 farklı noktada Cuma namazı kılmanın sevincini yaşarken Kurşunlu Camii önünde vatandaşlarla birlikte Cuma namazını kılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da yaptığı açıklamada tüm Türkiye ve Müslümanlar Cuma namazını beraber kılmanın keyfini özlemişti dedi. Arı, "İlk önce hamd ediyoruz. Gerçekten bütün Türkiye ve Müslümanlar namaz kılmayı özellikle Cuma namazını beraber kılmayı keyfini özlemişti. Şükürler olsun uzun bir aradan sonra ilk defa şehrimizde de 32 farklı noktada Cuma namazı kılındı. Yani sadece bütün insanlara baktım. Normalde farzı kıldıktan sonra arazi olurlar yeter diye. Bugün ilk defa farz namazı kılındıktan sonra bütün insanlarımız namazın devam etmesini beklediler. Bu da yeterince namaza acıktığımızı gösteriyor. Sadece şükrediyoruz. Çok önemli günde 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin olduğu bir günde böyle bir özel Cumayı böyle bir güne nasip etti Rabbim" diye konuştu.

Nevşehir'de 74 gün sonra Cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

Manşet

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