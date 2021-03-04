Nevşehir'de 70 litre kaçak içki ele geçirildi
04.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:36
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K'nin ikametinde kaçak içki imal edildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde 70 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan