Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
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Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

21.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:14
Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde Hatipoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, evde tek başına olan 7 yaşındaki Mehmet Ünal, hayatını kaybetti.

Kaymaklı Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının, üçlü prizden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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