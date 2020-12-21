Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde Hatipoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, evde tek başına olan 7 yaşındaki Mehmet Ünal, hayatını kaybetti.

Kaymaklı Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının, üçlü prizden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü