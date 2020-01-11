Nevşehir'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Nevşehir'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

11.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:16
Nevşehir'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kentte zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Komşularının ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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