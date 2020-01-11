Nevşehir'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kentte zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşularının ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.