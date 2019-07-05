Nevşehir'de 7 bin 772 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, yaklaşık 8 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Semt pazarında kaçak tütün satıldığını tespit eden polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda E.Ş'nin satış yaptığı tezgahta arama yaptı.

Arama sonucunda 7 bin 770 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 3 bin adet boş makaron, 180 adet içerisi tütün doldurulmuş ve içime hazır makaron, 3 adet sarma makinesi ve elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA