Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Haberler
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Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde yurda illegal giriş yaptıkları tespit edilerek yakalanan Afganistan uyruklu 4 kişi, 'vize ihlali' yaptığı tespit edilen İsrail uyruklu 1 kadın ve genel güvenliği tahdit kodu bulunan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

Yakalanan 6 kişi, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR

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