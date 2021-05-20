Nevşehir'de 6 bin esnaf destekten faydalanabilecek
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Nevşehir'de 6 bin esnaf destekten faydalanabilecek

Nevşehir'de 6 bin esnaf destekten faydalanabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketinden Nevşehir'de yararlanabilecek esnaf sayısını açıkladı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketinden Nevşehir'de yararlanabilecek esnaf sayısını açıkladı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde verileceğini belirttiği destek paketi kapsamında, Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, apartlar gibi işletmelerden ilimizde 1700 adet esnaf yer almaktadır. Destek verilecek olan ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirciler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeci işletmeleri, daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler ile pazarcılar da dahil ilimizde 4300 adet esnaf yer almaktadır. Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren toplamda 6 Bin civarındaki esnaf ve sanatkarımız hibe destekten faydalanabilecektir" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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