Nevşehir'de 590 bin makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 590 bin makaron ele geçirildi

09.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:06
Nevşehir'de 590 bin makaron ele geçirildi

Nevşehir'de, bir araçta 590 bin makaron bulundu.

Nevşehir'de, bir araçta 590 bin makaron bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kente kaçak yollarla makaron getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terminal kavşağında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, üzerinde sahte bandrol bulunan 590 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.Y. ile araçtaki A.C.Ş. hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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