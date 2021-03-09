Nevşehir'de 590 bin adet makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 590 bin adet makaron ele geçirildi

09.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:50
Nevşehir'de 590 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 590 bin adet makaron ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 590 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terminal kavşağında şüpheli araç içerisinde yapılan aramada sahte bandrol kullanıldığı değerlendirilen değişik markalarda 59 koli içerisinde 590 bin adet makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan M.E.Y. ve A.Ç.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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