Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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