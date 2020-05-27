Nevşehir'de 4 günlük kısıtlamada 199 kişiye ceza yazıldı
Nevşehir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca il genelinde 199 kişiye idari para cezası yazıldı.
27.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:06
Nevşehir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca il genelinde 199 kişiye idari para cezası yazıldı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında il genelinde 65 yaş üstü 3 kişiye, 20 yaş altı 22 kişiye olmak üzere toplamda 199 kişiye idari para cezası kesildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA