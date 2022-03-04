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Nevşehir'de 4 firari yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 4 firari yakalandı

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B, H.Ç, ve B.D, ile yargılanması sürerken tutuklanmasına karar verilen M.D, polis ekiplerince yakalandı.

Firari sanık ve hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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