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Nevşehir'de 4 firari yakalandı

Nevşehir'de 4 firari yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü ile yargılaması süren iki sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü ile yargılaması süren iki sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.C.Y. ve kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan Ş.E. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında tutuklama kararı verilen E.M. ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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