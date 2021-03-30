Nevşehir'de 4 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı
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Nevşehir'de 4 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de 4 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

Nevşehir'de son iki haftada çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de son iki haftada çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de, son iki haftada İbrahimpaşa, Emek, Kıratlıoğlu ve 20 Temmuz mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve istihbarı çalışma neticesinde oto ve motosiklet hırsızlığı ve ikametten hırsızlık olaylarının O.Y. (20) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.Y'nin, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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