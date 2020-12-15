Nevşehir'de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nevşehir'de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

15.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:12
Nevşehir'de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Y.G., silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.D. ve silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı
Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı
Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Neymar Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:15:00. #1.14#
title