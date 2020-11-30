Nevşehir'de 36 sürücüye ceza yazıldı
30.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:57
Nevşehir'de trafik uygulamasında 70 araç kontrol edilirken 36 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza yazıldı.
Nevşehir'de trafik uygulamasında 70 araç kontrol edilirken 36 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.
Trafik uygulamasında 70 araç kontrol edilirken, 21 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 6 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 5 sürücüye emniyet şeridi ihlali, 2 motosiklet sürücüne kask takmamak, 2 sürücüye de trafik kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü