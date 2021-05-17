Nevşehir'de 36 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
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Nevşehir'de 36 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi

Nevşehir'de 36 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de bir marketten sahte parayla alışveriş yapan İran vatandaşı iki şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de bir marketten sahte parayla alışveriş yapan İran vatandaşı iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu S.Z. ve A.A. 2000 Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yaptı. Market sahibi kontrol ettiğinde paranın sahte olduğunu anlayarak polise haber verdi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ikamete düzenledikleri operasyonda 36 adet 50 TL2lik sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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