Nevşehir'de 31 Ekim Cumartesi günü il genelinde su kesintisi yaşanacak
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Nevşehir'de 31 Ekim Cumartesi günü il genelinde su kesintisi yaşanacak

30.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:17
Nevşehir'de 31 Ekim Cumartesi günü il genelinde su kesintisi yaşanacak

Nevşehir Belediyesi, içme suyu ana isale hatlarında yapılacak olan yenileme çalışmalarından dolayı 31 Ekim 2020 Cumartesi günü şehir merkezinin tamamına su verilemeyeceğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulundu.

Nevşehir Belediyesi, içme suyu ana isale hatlarında yapılacak olan yenileme çalışmalarından dolayı 31 Ekim 2020 Cumartesi günü şehir merkezinin tamamına su verilemeyeceğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrin farklı noktalarında bulunan içme suyu depolarından mahallelere su taşıyan içme suyu ana isale hatlarının yenilenmesi kapsamında 31.10.2020 Cumartesi günü Yunus Emre Caddesi'nde bağlantı çalışması yapılacaktır. Sabah erken saatlerde başlayacak olan çalışmanın aynı gün gece saatlerine kadar sürmesi planlanmakta olup bu süre içerisinde şehir merkezindeki tüm mahallelerde su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" denildi - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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