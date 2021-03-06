Nevşehir'de 300 çöp konteynerinin dağıtımı tamamlandı
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Nevşehir'de 300 çöp konteynerinin dağıtımı tamamlandı

06.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:16
Nevşehir'de 300 çöp konteynerinin dağıtımı tamamlandı

Caddeleri ve sokakları temiz bir Nevşehir için gece gündüz çalışan Nevşehir Belediyesi, ana arterler ve mahallelerdeki çöp toplama konteynerlerini yenilemeyi sürdürüyor.

Caddeleri ve sokakları temiz bir Nevşehir için gece gündüz çalışan Nevşehir Belediyesi, ana arterler ve mahallelerdeki çöp toplama konteynerlerini yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda evsel atıkların daha hızlı ve sağlıklı toplanması için alınan 300 yeni çöp konteynerin mahallere dağıtımı gerçekleştirildi.

Temiz bir çevre için kentin her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Nevşehir Belediyesi, mahallelerde bulunan yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerinin sayısını arttırıyor.

Evsel atıkların daha hızlı ve sağlıklı toplanması için başta ana arterler olmak üzere çeşitli mahallerde kullanılmak amacıyla turkuaz renkte 300 adet yeni yer üstü çöp konteyneri alan Nevşehir Belediyesi, konteynerlerin dağıtımını tamamladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çeşitli mahallelerde bulunan mavi renkteki geri dönüşüm kutularının yanına evsel atıkların atılması için yeni çöp konteynerlerini yerleştirdi.

Kağıt, metal ve plastik gibi materyallerin yeniden ekonomiye kazandırılması için şehrin farklı mahallelerine mavi renkli yeni nesil geri dönüşüm kutuları yerleştiren Nevşehir Belediyesi, bu materyalleri kaynağında ayrı topluyor.

Vatandaşların geri dönüşüme kazandırılacak cam, kağıt, metal gibi materyallerin dışındaki evsel atıkları gri ve turkuaz renklerindeki konteynerlere atmalarının şehirde geri dönüşüm projesinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten belediye yetkilileri, bu konuda vatandaşlardan daha duyarlı davranmalarını istedi.

Geri dönüşüm işleminin en önemli basamağının kaynakta ayırtma ve ayrı toplama oluşturduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, geri dönüşüm kutularına evsel atıkların atılmasının büyük bir sorun oluşturduğunu kaydederek vatandaşların evsel atıklarını gri ve turkuaz çöp konteynerlerine atmalarını istedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 300 çöp konteynerinin dağıtımı tamamlandı
Nevşehir'de 300 çöp konteynerinin dağıtımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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