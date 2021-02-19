Nevşehir'de 30 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nevşehir'de 30 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı

19.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:06
Nevşehir'de 30 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de yakalanan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de yakalanan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından verilen 30 yıl hapis cezasını kesinleşen firari F.Ç'yi (43), kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Akalın
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de 30 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 14:06:28. #1.16#
title