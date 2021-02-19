Nevşehir'de 30 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı
19.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:06
Nevşehir'de yakalanan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Nevşehir'de yakalanan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından verilen 30 yıl hapis cezasını kesinleşen firari F.Ç'yi (43), kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan