Nevşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
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Nevşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

10.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:43
Nevşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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