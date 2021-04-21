Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ardından 2 otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ardından 2 otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmekte olan 40 yaşındaki Derya Ergüven'e ilk olarak A.K.T. yönetimindeki 34 BYR 360 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolda savrulan genç kadına yoldan geçmekte olan U.T. yönetimindeki 50 AAZ 946 plakalı otomobil ve A.Y. yönetimindeki 50 SB 969 plakalı otomobillerde arka arkaya çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadına çarpan otomobil sürücülerinden A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer sürücüler gözaltına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı