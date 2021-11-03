Nevşehir'de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, aynı lisede öğrenim gören öğrenciler M.B, O.C. ve H.G, öğle yemeğinden okula döndüklerinde öğretmenlerine karın ağrısı ve kusma şikayetleri olduğunu söyledi.

Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan öğrenciler, Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Öğrenciler, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aile ve çocukların ifadelerine başvurdu.

Öğrencierin, okul yakınındaki iş yerinden döner yediklerini beyan etmeleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesince inceleme başlatıldı.

Tedavisi tamamlanan öğrencilerin taburcu edildiği öğrenildi.

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