Nevşehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:02

Nevşehir'de bir restoranda gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'ndeki bir restorandan gece kombi, 4 kalorifer radyatörü ve 28 avize sarkıtı çalındı.



Polis ekiplerince yapılan incelemede, elde edilen parmak izlerinden birinin sabıkası bulunan Y.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.



Düzenlenen operasyonla ikametinde gözaltına alınan Y.Ö, emniyetteki sorgusunda, hırsızlık olayını arkadaşları M.K. ve A.E. ile birlikte gerçekleştirip, malzemeleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Çalıntı eşyaların geri dönüşüme gönderilmesi nedeniyle temin edilemediği öğrenildi.

Kaynak: AA