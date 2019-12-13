Nevşehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Haberler » Güncel » Nevşehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber

Nevşehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Nevşehir'de bir restoranda gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı tutuklandı.

13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:02
Nevşehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

'de bir restoranda gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 'ndeki bir restorandan gece kombi, 4 kalorifer radyatörü ve 28 avize sarkıtı çalındı.


Polis ekiplerince yapılan incelemede, elde edilen parmak izlerinden birinin sabıkası bulunan Y.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.


Düzenlenen operasyonla ikametinde gözaltına alınan Y.Ö, emniyetteki sorgusunda, hırsızlık olayını arkadaşları M.K. ve A.E. ile birlikte gerçekleştirip, malzemeleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Çalıntı eşyaların geri dönüşüme gönderilmesi nedeniyle temin edilemediği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler