Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'in Uçhisar ve Çat beldelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Uçhisar ve Çat beldelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uçhisar ve Çat beldelerinde çeşitli binalarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Y.K, A.K. ve B.Ö'yü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, JASAT, Güncel, Haberler

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