Nevşehir'de 3 firari yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de 3 firari yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de 3 firari yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması süren iki firari sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması süren iki firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan F.M. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında yakalama kararı bulunan M.A.Ç. ve İ.C.T'yi yakaladı.

Firari kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title