Nevşehir'de 3 firari yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması süren iki firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan F.M. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında yakalama kararı bulunan M.A.Ç. ve İ.C.T'yi yakaladı.

Firari kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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