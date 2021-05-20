Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan M.A'yı Gülşehir ilçesinde, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün hapis cezası bulunan R.L'yi Avanos ilçesinde, "ailenin korunması tedbirinin ihlali" suçundan mahkemece hakkında 3 gün hapis cezası verilen M.Ö'yi ise kent merkezinde yakaladı.

Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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