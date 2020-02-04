Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı
Nevşehir'de 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.
04.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:00
Nevşehir'de 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerden 167 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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