Nevşehir'de "23 Nisan Otobüsü" çocuklar için dolaştı Çocuk şarkılarını seslendiren Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu üyelerini taşıyan "23 Nisan Otobüsü" mahalle mahalle dolaştı.

Çocuk şarkılarını seslendiren Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu üyelerini taşıyan "23 Nisan Otobüsü" mahalle mahalle dolaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Program için hazırlanan üstü açık otobüste, Belediye Müzik Topluluğu sanatçıları çocuk şarkıları seslendirirken, çizgi film karakterleri kostümlerini giyen görevliler çocuklara hediye dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kullandığı otobüs, cadde ve sokaklarda ilerlerken çocuklar da evlerinin balkon ve penceresinden etkinliği izledi.

Maskotların çocuklara çeşitli hediyeler dağıttığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Kağıt, kalem ve boyaların da dağıtıldığı etkinlikte, çocukların kırmızıya boyayacağı kağıtlar tekrar toplanarak 23 Nisan Perşembe belediye binası önünde birleştirilerek Türk bayrağı oluşturulacak.

Kaynak: AA