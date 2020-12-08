Nevşehir'de 229 araca radar cezası kesildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız ihlali yapan 229 araca ceza yazıldı.

Alınan bilgilere göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan radar denetimlerinde hız ihlali yaptığı tespit edilen 229 araç sürücüsüne karayolları trafik kanunun 51.maddesi kuralını ihlalden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı