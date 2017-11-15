Nevşehir'de 22 Sanıklı Fetö Davasında Tanıklar Dinlendi

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 8'i tutuksuz 14'ü tutuklu FETÖ mahkemesinin ikincisi bugün yapıldı.



2.Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, K.B., A.Y.,M.Ö., N.E., T.Y., S.D., L.K., H.Ç., M.Ü., S.D., E.G., M.D ve tutuksuz sanıklar Y.C., M.Ö., C.K., V.T., B.S., Y.Y, F.B., L.D. ve B.K. silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından hakim karşısına çıktı. Tanıklarında da dinlendiği mahkemede sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmezken tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlarını talep etti.



Mahkeme başkanı tarafından verilen beş dakikalık aranın ardından tutuklu sanıklar M.D., M.Ü. ve E.G. tahliye edilirken diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını karar verirken tutuksuz sanıkların berat kararlarını ret etti.



Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmayı 15 Şubat 2018 tarihine erteledi. - NEVŞEHİR