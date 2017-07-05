Nevşehir'de 21 Sanıklı Fetö Mahkemesi Başladı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 21 sanıklı mahkeme 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan ikisi firari 21 sanıklı mahkeme başladı. Mahkemeye tutuklu olarak katılan Hasan A., Sadi Ş., Mustafa S., Tuncay E., Üstün T., Ali Ersan E., Cüneyt A., Mehmet Y., İrfan A., Mahmut G., Sait D., Nuri Ç., Soner E., Ali D. geniş güvenlik önlemleri ile mahkeme salonuna getirildi. Diğer iki tutuklu sanık Çağlayan Y. Sivas Kapalı Cezaevinden, İsmet A. ise Akşehir Kapalı Cezaevinden telekonferans ile mahkemeye katılırken tutuksuz sanıklar Fevzi Ç., Necip K. ve Ünal Z. mahkemede hazır bulundu.



Firari sanıklar Ulaş İ. ve Soner E. ise mahkemeye katılmadı. - NEVŞEHİR