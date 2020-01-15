Nevşehir'de 2019 yılında 3 bin 403 konut satışı yapıldı
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Nevşehir'de 2019 yılında 3 bin 403 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale illerinde 2019 yılı konut satış rakamları açıklandı.

15.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:27
Nevşehir'de 2019 yılında 3 bin 403 konut satışı yapıldı

Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, , Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale illerinde 2019 yılı konut satış rakamları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Aralık ayında 536 konut satışı yapıldığı açıklanırken 2019 yılında ise toplamda 3 bin 403 konutun el değiştirildiği bildirildi. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 5 bin 976, Aksaray'da 6 bin 526, Niğde'de 6 bin 740, Nevşehir'de 3 bin 403 ve Kırşehir'de 4 bin 195 konutun 2019 yılında satıldığı belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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