Nevşehir'de 20 litre etilalkol ve alkol aroması ele geçirildi
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Nevşehir'de 20 litre etilalkol ve alkol aroması ele geçirildi

23.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:14
Nevşehir'de 20 litre etilalkol ve alkol aroması ele geçirildi

Nevşehir'de bir kargo firmasında yapılan aramada 20 litre etilalkol ve alkol aroması ele geçirildiAlınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki ile mücadele kapsamında bir kargo firmasında yapılan aramada E.A.

Nevşehir'de bir kargo firmasında yapılan aramada 20 litre etilalkol ve alkol aroması ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki ile mücadele kapsamında bir kargo firmasında yapılan aramada E.A.'ya ait kargodan 2 şişe toplamda 4 litrelik etilalkol ve 4 adet alkol aroması ile F.K.'ya ait kargodan ise 8 şişe toplamda 16 litrelik etilalkol ve 15 adet alkol aroması olmak üzere toplamda 20 litre etilalkol ve 20 adet alkol aroması ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo sahipleri E.A. ve F.K. gözaltına alınırken, şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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