Nevşehir'de 20 bin adet makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 20 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir'de 20 bin adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilogram kıyılmış tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilogram kıyılmış tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir işyerinde yapılan aramada 20 bin adet boş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de 20 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
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