Nevşehir'de 2 kişi tutuklandı Nevşehir'de kasten yaralama suçundan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de kasten yaralama suçundan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneye yaralı olarak gelen bir kadının bıçağın üstüne düşerek yaralandığı yönünde çelişkili ifadesi üzerine soruşturma başlattı.

Kadının ikametinde yapılan incelemede, halıda bulunan kan izlerinin temizlenmeye çalışıldığı ve suça konu iki bıçağın ortadan kaldırıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan eşi F.Y, sevk edildiği adliyede, "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M. ve Z.Ç, yaşadıkları apartmanda gürültü nedeniyle tartıştıktan sonra Sümer Mahallesi Kültür Park'ta bir araya geldi.

A.L.N, bıçakla Z.Ç. ve A.K.M'yi yaraladı.

Gözaltına alınan A.L.N, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA