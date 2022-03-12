Nevşehir'de 2 firari yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında ayrı ayrı 2 ay 15 ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile yargılanması sürerken tutuklanmasına karar verilen M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Sanık ve hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.