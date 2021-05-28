Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince haklarında aramam kararı verilen, "basit yaralama" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 26 gün hapis cezası bulunan Y.K. ile "tehdit" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.T. kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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