Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince haklarında aramam kararı verilen, "basit yaralama" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 26 gün hapis cezası bulunan Y.K. ile "tehdit" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.T. kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan