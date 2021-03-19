Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:05
Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yi Acıgöl ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen M.O'yu ise Ürgüp ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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