Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yi Acıgöl ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen M.O'yu ise Ürgüp ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan