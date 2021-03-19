Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:05
Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yi Acıgöl ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen M.O'yu ise Ürgüp ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan