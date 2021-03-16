Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tarafından firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, Nevşehir adli makamlarınca "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen M.S'yi Ürgüp ilçesindeki saklandığı evde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan N.K'yi ise Avanos ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan