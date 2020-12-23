Nevşehir'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
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Nevşehir'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

23.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:08
Nevşehir'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Avanos'ta A.B'ye ait bağ evine düzenlenen operasyonda, 2 bin litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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