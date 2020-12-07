Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi

07.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:00
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi

Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi.

Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bağ evine düzenledikleri operasyonda 1739 litre şarap, 9 litre viski ile 56 litre rakı ele geçirdi, ev sahibi H.B'yi gözaltına aldı.

Avanos ilçesinde de polis ekipleri, İ.S.B'ye ait ikametgaha operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kaçak üretilen 237 litre şarap, 11 litre rakı, alkol yapımında kullanılan düzenek ve 430 mantar tıpa bulundu.

Gözaltına alınan İ.S.B. ve H.B'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

İlgili Haberler

460 litre sahte içki ele geçirildi
460 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 462 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 462 litre sahte içki ele geçirildi
Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:05:16. #1.15#
title