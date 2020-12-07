Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi
07.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:00
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi.
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bağ evine düzenledikleri operasyonda 1739 litre şarap, 9 litre viski ile 56 litre rakı ele geçirdi, ev sahibi H.B'yi gözaltına aldı.
Avanos ilçesinde de polis ekipleri, İ.S.B'ye ait ikametgaha operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada kaçak üretilen 237 litre şarap, 11 litre rakı, alkol yapımında kullanılan düzenek ve 430 mantar tıpa bulundu.
Gözaltına alınan İ.S.B. ve H.B'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan